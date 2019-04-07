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Украинец пытался перевезти в Польшу 25 кг янтаря. ВИДЕО
Пограничники на украинско-польской границе в пункте пропуска Краковец обнаружили в автомобиле гражданина Украины почти 25 килограммов янтаря, которые он пытался перевезти в Польшу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины в воскресенье.
«Пограничники в пункте пропуска „Краковец“ вывели из общего потока автомобиль „Мерседес“, которым управлял украинец, для углубленной проверки. В дальнейшем погранично-таможенная группа под задним сиденьем автомобиля обнаружила специально оборудованный тайник, в котором человек скрыл почти 25 килограмм необработанного камня янтаря разного размера», — говорится в сообщении.
Сейчас автомобиль 32-летнего гражданина Украины, а также янтарные камни изъяли.
Правоохранители добавили, что оценка изъятого и другие обстоятельства дела устанавливаются.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, пограничники, изъятие, янтарь, украинец, автомобиль, пункт пропуска, ГПСУ
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