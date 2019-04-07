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В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу
В России не на шутку опасаются прихода шоумена к власти. Ведь юморист может развязать активную борьбу и в итоге выиграть войну на Востоке. Об этом рассказал российский политик Константин Боровой, пишет from-ua.
Оппозиционер предложил сразу несколько сценариев. Он подчеркнул, что от Владимира Зеленского ждут не разговоров, а поступков. Как показали действия Петра Порошенко, переговорный формат из Минска и «нормандска я четверка» являются неэффективными и даже вредными для Украины. По словам Константина Борового, после победы шоумену придется отказаться от бюрократического обсуждения конфликта в пользу решительных мер.
Например, Украина сможет выдвинуть России ультимативное требование вывести войска из Донбасса и Крыма. Это кардинально изменит ситуацию в регионе.
«Если Москва не выполняет этот ультиматум, то Украина формально оказывается в состоянии войны, которую начала Россия. Но это формальное состояние не должно привести к «горячей» форме войны, но во всяком случае оно зафиксирует события, которые до сих пор Украина Петра Порошенко фактически не признавала – состояние войны», — отметил Константин Боровой. Он напомнил, что военное положение действующего президента, введенное в ноябре-декабре прошло года, стала лишь «имитацией деятельности».
Ещё одним инструментом борьбы Константин Боровой назвал энергетическую систему. Он предложил украинцам подождать завершения строительства «Северного потока-2» или самостоятельно перекрыть транзит нефти из России. По словам эксперта, в результате россияне потеряют до 40 раз больше денег, чем Украина.
По мнению политика, ещё стоит призвать другие страны полностью прекратить экономические отношения с Россией. «Угроза настоящих санкций – это инструмент, которым Зеленский может добиться очень много. Но это надо делать очень быстро», — подчеркнул эксперт.
Теги: Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, реакция, ультиматум
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