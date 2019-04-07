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Жириновский: Норкин умирает из-за Украины, он настолько ее ругал, что ему стало плохо
Лидер российских "либерал-демократов" озвучил неожиданную версию причин несчастий, которые свалились на известного российского телеведущего. Жириновский просит убрать из эфира любые напоминания об Украине, дабы подобные случаи с другими пропагандистами больше не повторялись.
Состояние здоровья известного российского телепропагандиста Андрея Норкина широко обсуждается в РФ. Граждане соседней страны недоумевают: как же так вышло, что еще недавно бодрый и активный журналист хулиганил в студии, дрался с собственными гостями эфира и публично желал смерти украинским патриотам. Теперь телеведущий сам при смерти, а Владимир Жириновский озвучивает необычную версию критического состояния Норкина.
Об этом передает "dialog.ua".
Комментируя ситуацию с Андреем Норкиным Владимир Вольфович заявил, что во избежание повторения подобных ситуаций нужно прекратить практику показа сюжетов на украинскую тематику. Он уверен: ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин заболел из-за агрессивного со стороны гостей обсуждения темы Украины. Кроме того, Жириновский заявил, что и телезрителям РФ надоело обсуждение украинской темы в эфире. "Особенно возмущает присутствие откровенных пропагандистов киевского режима на российских телеэкранах. Зачем мы даем эфир спикерам, которые в этом же эфире поливают грязью нашу страну? Неужели мы хотим довести до больничной койки всех ведущих, которых любят миллионы телезрителей?, - возмущается "либерал". Как сообщалось ранее, Андрей Норкин неожиданно оставил эфир 2 апреля из-за резкого недомогания и по состоянию здоровья до сих пор так и не появился на работе.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, здоровье, пропаганда, телеведущий, Жириновский
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