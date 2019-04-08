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Что будет с ценами на газ в Украине в апреле-мае
Своим постановлением (№ 293 от 3.04.2019 г.) правительство ограничило верхнюю стоимость кубометра газа для населения на уровне 8,55 гривни. К тому же Кабинет министров обязал «Нафтогаз Украины» при падении цен на рынке газа продавать его бытовым потребителям дешевле уже с 1 апреля.
Пока «Нафтогаз» снизил цену куба газа на два процента, то есть на 17 копеек. Правительство же рекомендует поставщику продавать голубое топливо населению по среднеарифметической цене, по которой его продают промышленным потребителям.Однако сегодня о большем снижении цены за кубометр газа речь не идет.
Но Президент Украины Петр Порошенко отметил, что ситуация на газовом рынке дает возможность с 1 мая цену на голубое топливо для населения не повышать. И добавил, что будет отстаивать эту позицию. В качестве аргументов – прибыльность «Нафтогаза», повышение энергоэффективности, другие причины.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, май, апрель
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