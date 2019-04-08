«Что же будет с Украиной?»: Зеленский дал новое интервью по переговорам с Путиным

08.04.2019 08:46

Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно того, о чем и в каком направлении он будет вести переговоры с главой Кремля в случае своей победы на выборах в украинском государстве.



Как информирует replyua.net, в интервью телевизионному каналу «Украина» Зеленский заявил, что не намерен жертвовать украинской землей во время переговоров с Путиным на счет восстановления мира в украинском государстве. Таким образом, лидер «ЗЕ!Команды» заверил, что полностью готов к тому, что ему предстоят переговоры с российским диктатором, отметив что для него территориальная целостность страны является ключевым моментом.





Зеленский заявил: «К переговорам готов. Никогда я не стану жертвовать территорией и тем более людьми. Целостность украинского государства должна быть константой. Ведь это не только согласно Конституции, это ведь в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина. Я в этом убежден».