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Гройсман пророчит Украине чрезвычайно сложные годы из-за госдолга
Глава Кабинета министров Владимир Гройсман заявил, что 2019-2021 годы будут сложными для обслуживания и выплаты государственного долга. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает РБК.
Во время заседания отмечалось, что с 2016 года объем государственного долга стабильно снижается и сегодня он достиг "безопасной границы". Указано, что ориентир - снижение доли госдолга до 50,5% в 2019 году и до 41,4% в последующие годы, а также максимальное использование "дешевых и длинных" заимствований.
"Этот год и последующие два года - очень сложные с точки зрения обслуживания и выплаты. Но у нас есть профессиональные подходы к планированию, в частности стратегическому бюджетному планированию. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы доля долга (относительно ВВП) снижалась. Это наша стратегическая цель", - отметил глава правительства.
Гройсман также напомнил, что в этом году треть бюджета будет направлена на оплату долгов.
"Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его. Поэтому профессиональное и качественное управление госдолгом - это вопрос стабильности. ВВП должен расти, а долг уменьшаться", - отметил премьер.
Напомним, Всемирный банк прогнозирует снижение уровня государственного долга в Украине.
Как писалось ранее, Министерство финансов информирует, что государственный долг Украины на конец 2018 года составил 2169 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, номинальный ВВП Украины достиг 3558 млрд грн. Таким образом, отношение долга к ВВП составило 60,9%.
Добавим также, общие выплаты по госдолгу, которые должны быть осуществлены в 2019 году, законом о бюджете предусмотрены на уровне 417,4 млрд грн, из которых 239,2 млрд грн (57,3%) - выплаты по государственному внутреннему долгу и 178,2 млрд грн (42,7%) - выплаты по государственному внешнему долгу.
Теги: Донбасс, долг, Гройсман
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