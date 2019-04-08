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Кабмин обрадовал украинских водителей новым «покращенням»

08.04.2019 07:45
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Кабмин обрадовал украинских водителей новым «покращенням»

Кабмин внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Так, введена видеофиксация сдачи экзаменов по знаниям ПДД и навыкам обучения. Отныне при сдаче практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будут устанавливать в каждом экзаменационном авто.

Сдать экзамен в сервисном центре можно в течение 2 лет после окончания автошколы. Ранее кандидат в водители мог прийти сдавать экзамен через 5 лет после окончания автошколы.

Изменения также касаются деятельности автошкол. Упростили механизм аккредитации учреждений (фактически автоматическая аккредитация). Аккредитацию будут проводить региональные сервисные центры МВД, а не главный. А также отменили необходимость приобретения в территориальных сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей.

Криклий добавил, что все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, водитель, Кабмин, автомобиль
 
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