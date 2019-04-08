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Лето несётся в Украину семимильными шагами: свежий прогноз погоды

08.04.2019 13:40
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Лето несётся в Украину семимильными шагами: свежий прогноз погоды

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 8 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +21°.

На востоке без осадков, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +21°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +19°.

В северных областях без осадков. Температура до +17°. В центре облачно с прояснениями, температура до +18°.

Согласно народному прогнозу, 8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, лето
 
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