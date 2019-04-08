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Пожар в Черновицкой области: пламенем объят сахарный завод

08.04.2019 19:00
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Пожар в Черновицкой области: пламенем объят сахарный завод

В поселке Кострижевка Черновицкой области горит сахарный завод Крещатик. Соответствующее видео в понедельник, 8 апреля, публикует Буковина онлайн, передает Корреспондент.

Отмечается, что возгорание произошло после обеда.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.

На месте работают подразделения пожарных.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, пожар, сахар, завод
 
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