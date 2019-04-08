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Пожар в Черновицкой области: пламенем объят сахарный завод
08.04.2019 19:00
В поселке Кострижевка Черновицкой области горит сахарный завод Крещатик. Соответствующее видео в понедельник, 8 апреля, публикует Буковина онлайн, передает Корреспондент.
Отмечается, что возгорание произошло после обеда.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.
На месте работают подразделения пожарных.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пожар, сахар, завод
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