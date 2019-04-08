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ПриватБанк не нужен, а 2 миллиарда долларов верните - Коломойский
Игорь Коломойский заявил журналистам Экономической правды, что он не хочет возвращать себе ПриватБанк. Вместе с тем, бизнесмен требует вернуть ему 2 миллиарда долларов капитала, лежавшего в финучреждении, перешедшем в собственность государства, сообщает replyua.net.
По словам Игоря Коломойского, он не понимает позицию государства по ПриватБанк. Если оно хочет оставить банк в своей собственности - пусть будет так. По данному вопросу у бизнесмена нет возражений - по крайней мере, он так говорит. Вместе с тем, Коломойский хочет, чтобы ему вернули 2 миллиарда долларов - это капитал, лежавший в финансовом учреждении до того, как он стал государственным. Возврат этих денег закроет все вопросы.
Вместе с тем, бизнесмен полагает, что ПриватБанк стал для государства обузой. Оно попросту не знает, что делать с этим финучреждением. По словам бизнесмена, государство само «про*рало» кредитный портфель банка, после чего начало рассказывать, что выплаты по кредитам не проводятся из-за Коломойского и Боголюбова. Между тем никто так и не рассказал, куда делись залоги по взятым в банке кредитам. Читайте также - Коломойский раньше Зеленского знал, что шоумен будет идти в президенты – в апреле 2018 года он уже заявил об этом.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Коломойский
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