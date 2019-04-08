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Ранние овощи, фрукты и ягоды: ценовой прогноз
В нынешнем году овощи и фрукты нового урожая появились рано. Капусту и картошку можно было купить уже в середине марта, первую клубнику – также в первый месяц весны. Апрель и вовсе удивил небывалым разнообразием зелени и свежих овощей-фруктов на прилавках. По наблюдениям экспертов, в 2019-ом ранние овощи дешевле, чем в прошлом году. Сказалось то, что нынешняя Пасха немного позже, поэтому спрос меньше и цены падают быстрее.
Мартовские огурцы и помидоры нам не в диковинку. Первые украинские огурцы в этом году продавались примерно на 20% дороже, чем в минувшем году, в среднем по 50,7-63 гривны за кило (тут и далее опт, данные рынка "Шувар"). Тогда как в минувшем – по 40-42 грн. Отличие в том, что в 2019-м цена держалась на одном уровне, а с наступлением апреля стала снижаться. 5 апреля отечественные огурцы продавались уже по 33-42 гривны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – овощ дешевле почти на треть.
В конце марта на рынках запестрели и наши помидоры – на несколько дней позже, чем в прошлом году. Первые продавались в среднем по 65 грн/кг, через неделю цена упала до 60 грн. Импортные помидоры оптовики продают от 45 грн.
Эксперты говорят: то, что более высокие цены свидетельствуют об импортном происхождении, - заблуждение. В случае ранних овощей все наоборот, первая украинская продукция всегда дороже импортной. Затем она дешевеет до уровня привозной, после чего импорт ощутимо сокращается.
"Производство тепличных продуктов в Украине дороже, чем в ряде других стран, из-за высоких цен на топливо. Поэтому цена, скажем, на отечественные помидоры выше, чем на те, что мы импортируем. Единственное, что позволяет действительно экономить, – это альтернативные виды топлива. Но здесь нужны большие вложения, а большинство предприятий не могут их потянуть. Поэтому эта ниша будет еще долгое время свободной",
– отмечает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Редис в этом году появился почти на три недели раньше, чем в минувшем. И сегодня его оптовые цены дешевле, чем на первые партии в минувшем году – 24 грн/кг (опт), тогда как в прошлом году 11 апреля средняя цена была 27,5 грн/кг.
Исключение – капуста. Ранней украинской в продаже еще почти нет, но есть из Македонии и Узбекистана. Ожидают поставки «родной» только через пару недель. По сравнению с первыми партиями, которые появились в 20-х числах марта и стоили 42-45 грн/кг, капуста утратила в цене уже больше 10 грн (сейчас на опте – 35-38 грн/кг). Но, по сравнению с апрелем 2018 года, она в этом году стоит примерно на 20% дороже.
Ягоды и фрукты нового урожая тоже появились в торговых точках рано. Клубнику из Испании продавали с середины марта. Завезли голубику и даже малину, цена заоблачная. Расценки на клубнику ниже, чем в прошлом году: 100-130 грн/кг (опт).
В текущем апреле продают даже персики. Оптовики за них просят в среднем 130 грн/кг.
По прогнозам некоторых специалистов, спустя пару недель продукция нового урожая начнет дешеветь более стремительно, хотя многое зависит от погоды в апреле-мае.
А Алексей Дорошенко считает, что из-за конкуренции цены на украинские продукты раннего урожая стремятся к паритету с импортируемыми: те, что изначально были дешевле, будут дорожать, те, которые были дороже – дешеветь.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, цена, прогноз, овощи, фрукты, ягоды
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