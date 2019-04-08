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Россия закрывает Крымский мост
08.04.2019 14:48
Крымский (Керченский) мост в ближайшее время закрывается для проезда большегрузных автомобилей, передает Главред.
В качестве объяснения такой меры аннексировавшие полуостров россияне "запустили" версию об ожидаемой чрезвычайно сильной жаре в Крыму. На протяжении всего лета по Крымскому мосту будет запрещен проезд грузовых автомобилей массой более 12 тонн. Для перевозки грузов россияне предлагают воспользоваться паромом через Керченский пролив.К слову, изначально в крымских СМИ сообщали, что мост будет закрыт для большегрузного транспорта с 1 мая. Позднее появилось новое разъяснение - движение закроют с июня 2019-го, когда установятся температуры более +32 градусов по шкале Цельсия.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, мост
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