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Саакашвили просит президента вернуть ему украинское гражданство
08.04.2019 12:48
Михеил Саакашвили призвал президента Петра Порошенко вернуть ему гражданство, отнятое «с нарушением украинского законодательства и международных норм».
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
«Вы лишили меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм, потому что нельзя лишать гражданства человека, который не имеет гражданства другой страны», — написал Саакашвили.
По словам экс-президента Грузии, из-за давления Администрации Порошенко дело о возвращении ему гражданства задерживают в судах.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, президент, гражданство, Саакашвили
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