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Саакашвили просит президента вернуть ему украинское гражданство

08.04.2019 12:48
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Саакашвили просит президента вернуть ему украинское гражданство

Михеил Саакашвили призвал президента Петра Порошенко вернуть ему гражданство, отнятое «с нарушением украинского законодательства и международных норм».

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Вы лишили меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм, потому что нельзя лишать гражданства человека, который не имеет гражданства другой страны», — написал Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, из-за давления Администрации Порошенко дело о возвращении ему гражданства задерживают в судах.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, президент, гражданство, Саакашвили
 
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