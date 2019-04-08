Саакашвили просит президента вернуть ему украинское гражданство

08.04.2019 12:48

Михеил Саакашвили призвал президента Петра Порошенко вернуть ему гражданство, отнятое «с нарушением украинского законодательства и международных норм».

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.



«Вы лишили меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм, потому что нельзя лишать гражданства человека, который не имеет гражданства другой страны», — написал Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, из-за давления Администрации Порошенко дело о возвращении ему гражданства задерживают в судах.

Источник: https://donpress.com