Стало известно, люди какого возраста голосовали за Зеленского

08.04.2019 20:00

За украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 57% избирателей среди молодежи в возрасте 18−29 лет.

В то же время, за действующего главу государства Петра Порошенко среди граждан такого возраста отдали голоса 14% избирателей. Об этом сказано в выводах социологической компании Фонд «Демократические инициативы», основанных на данных Национального экзитпола в день первого тура 31 марта.

Отмечается, что в первом туре Зеленский был лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах, за исключением самой старшей — тех, кому 60 лет и более.

Так, среди избирателей 30−39 лет Зеленский вляется явным лидером — 45%, Порошенко — 17%. Среди избирателей 40−49 лет за Зеленского голосовали 36% респондентов, за Порошенко — 18,5%.

При этом в группе старших избирателей, Зеленский или на равных с другими кандидатами, или уступает им. Среди 50−59 летних избирателей он имеет почти 22% голосов, Порошенко — 19%.

Источник: https://donpress.com