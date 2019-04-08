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У берегов аннексированного Крыма произошло землетрясение

08.04.2019 09:16
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В акватории Черного моря у берегов аннексированного Россией Крыма произошло землетрясение. Об этом сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.

Как стало известно, подземные толчки на глубине 10 км произошли 6 апреля, в первой половине дня. Толчки были зафиксированы у восточного побережья полуострова. Их магнитуда составила 3,8 баллов.

Ранее, в сентябре 2018 года из-за землетрясения в оккупированной Ялте из школы эвакуировали детей, тогда его магнитуда достигла 4.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, землетрясение
 
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