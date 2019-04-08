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Украину накроют грозовые дожди
Грозовые дожди придут в Украину в середине следующей недели. Также в ближайшее время потеплеет до +20 градусов.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра, передает Час Пик.
В понедельник, 8 апреля, максимальная температура, +23 градуса, ожидается также на Закарпатье. На западе и юге страны потеплеет до +18 +20, на востоке - около +17. Ночные температуры будут держаться около +5 +7, местами похолодает до +3. Небольшие дожди пройдут в северных регионах Украины.
Во вторник, 9 апреля, дожди накроют уже весь запад и север страны. Температура воздуха - около +17 градусов, на Закарпатье все еще будет держаться до +23.
В среду, 10 апреля, следует ждать дождей с грозами по всей стране. Температура воздуха будет в среднем +15 +17, ночью +6 +8 градусов. В четверг, 11 апреля, погода существенно не изменится.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, дождь, гроза
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