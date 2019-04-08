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В Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги

08.04.2019 15:00
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В Харькове неизвестные злоумышленники взорвали банкомат и похитили всю имеющуюся наличку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители уточнили:

«В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Сумма нанесенного банковскому учреждению ущерба устанавливается».

Как выяснилось, взрыв прогремел около 03:35 на улице Валдайской в Основянском районе города. Во время осмотра эксперты установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, объединенного с взрывателем. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.

Полиция изъяла вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой (ч.5 ст. 185 УК). Наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Харьков, похищение, банкомат
 
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