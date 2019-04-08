В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных

08.04.2019 20:48

Инцидент с детьми случился на линейке сегодня, 8 апреля. Плохо стало детям старших классов.

О ЧП стало известно из соцсетей. Там рассказали, что в школе №27 Луганска потеряли сознание сразу 26 учеников, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог". Родители считают, что дети отравились газом, однако пожара в учебном заведении не было. Часть детей госпитализировали, школу полностью эвакуировали.

В пик инцидента в соцсетях писали сообщения, чтобы всех детей из школы забрали, несмотря на резонанс ни МЧС "ЛНР" и "власти" Луганска произошедшее никак пока не прокомментировали.

"Вот переписываюсь с детьми, пожара нет и не было + МЧС сказали: газ не горючий", "От баллончика в обморок не падают, еще и всем классом. Странно как-то", - отметили жители Луганска.



Источник: www.dialog.ua