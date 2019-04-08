В ПАСЕ подготовили план снятия санкций с российской делегации

08.04.2019 19:15

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердило срочные дебаты, во время которых депутатам предложат подготовить доклад с целью лишения ПАСЕ права налагать санкции на РФ.

Об этом стало известно «Европейской правде».

Подготовить доклад о перераспределении полномочий в Совете Европы в ходе дебатов должны будут предложить социалистка Лилиан Мори Паскье, а также лидер группы «Объединенные левые», нидерландский парламентарий Тини Кокс, которого считают главным лоббистом интересов Москвы в ПАСЕ.

На текущий момент Кокс подготовил проект резолюции, главной целью которого является лишение ПАСЕ права налагать санкции на Российскую Федерацию. Решение о срочных дебатах еще не окончательное, его должны утвердить в сессионном зале. Не исключается, что депутаты ПАСЕ обжалуют данное решение.

Как известно, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе, 28 января 2015 года ассамблея продлила санкции. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.

29 июня 2018 года бюро ПАСЕ по итогам заседания в Страсбурге приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее благодаря изменениям правил и процедур ассамблеи.