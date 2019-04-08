В Украине изменят пенсионную систему: вынужденная мера

08.04.2019 09:30

В Украине намерены ввести новую систему обеспечения пенсиями

Правительство намерено утвердить законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечением» и направить его в парламент.

Документ предусматривает введение системы обеспечения пенсиями второго уровня, так как старая, накопительная, испытывает серьезные трудности в связи с сокращением населения Украины.

По мнению разработчиков проекта, накопительная система должна помочь украинцам получать достойные выплаты на склоне лет.

При накопительной системе взносы будут попадать в фонд, который создаст государство.

Также в Украине действует 62 неправительственных пенсионных фонда, 20 из которых имеют активы более 10 млн грн.

Напомним, украинцам обещают новую пенсионную реформу

Украинское правительство готовит новую пенсионную реформу. Она должна заработать уже с 2021 года. Об этом говорится в законопроекте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет Знай.

Суть реформы заключается в том, что изменятся правила накопления и выплат пенсий. В частности, правительство предлагает ввести принудительную накопительную пенсию. После такого нововведения сначала каждом украинцу, который работает, нужно будет откладывать по 2% с каждой зарплаты.

Ежегодно показатель будет увеличиваться на 1%, пока не вырастет до 10%. Все граждане, которые работают будут перечислять эти 10% из ежемесячного дохода на специальный накопительный счет. Каждый работающий гражданин сможет самостоятельно заработать на обеспеченную старость благодаря нескольким выплатам. В правительстве считают, что это поможет спасти граждан от бедной старости.

В Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку готовят документы для успешного внедрения второго уровня пенсий. Стоит отметить, что отдельные счета будут неподвластны правительству. Управлять новым финансовым направлением будут независимые специалисты.

Такая реформа, по словам главы НКЦБФР Тимура Хромаева, остро необходима в нашей стране. Поскольку солидарная система (все работающие граждане обеспечивают пенсионеров. — Ред.) Уже через 10-15 лет столкнется с огромными проблемами из-за ухудшения демографической ситуации.

Источник: https://politeka.net