В Украине решили избавиться от информационных пиратов

08.04.2019 16:02

Киберполиция Украины начала спецоперацию Пираты для противодействия нарушениям в сфере авторского права. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 8 апреля, передает Корреспондент.

По словам начальника Департамента киберполиции Сергея Демедюка, операция стартовала по всей стране и продлится до конца месяца. Демедюк отметил, что пираты не заинтересованы в предоставлении гражданам бесплатного доступа к просмотру видеопроизведений. Основной их целью является получение денег за размещение рекламных объявлений на пиратских ресурсах.

Такой заработок может стартовать от 500 долларов в месяц с одного сайта. При этом, нет гарантии того, что этот ресурс не несет в себе вредоносного программного обеспечения.

Отмечается, что для эффективного противодействия пиратству Национальная полиция налаживает государственно-частное партнерство. Так, на сегодняшний день уже подписан ряд меморандумов о сотрудничестве с лидерами медиа-индустрии и общественностью: Старлайт Медиа, Медиа Группой Украина, Телерадиокомпания Студия 1+1, Discovery Networks, Ассоциацией музыкальной индустрии Украины и Украинской антипиратской ассоциацией, которая представляет в Украине интересы крупнейших мировых медиа-корпораций.

Поэтому, киберполиция призывает правообладателей обращаться с сообщениями о нарушении их авторских прав. Для этого физические лица и представители юридических лиц могут использовать форму обратной связи на сайте киберполиции.

В киберполиции отмечают, что в 2019 году уже прекратили деятельность 100 пиратских онлайн кинотеатров. Администраторы этих ресурсов разоблачены на территории Львовской и Закарпатской областей, а также в Киеве.

"Мы должны научиться уважать интеллектуальный труд, ведь на первый взгляд, просмотр видеоленты на пиратском ресурсе не несет никакой угрозы для безопасности общества, но в то же время такие действия провоцируют злоумышленников в обход законодательства нарушать права других граждан, чьей собственностью и являются эти ленты. Поэтому культура оплаты авторского видео и аудио контента онлайн должна развиваться в Украине", - добавил Демедюк.

Ранее киберполиция в Киевской области разоблачила мужчину, который похитил электронные средства из криптокошельков на сумму свыше 720 тыс. грн.

Также сообщалось, что киберполиция разоблачила и задержала жителя Запорожья, который разработал и распространял посредством почтовой спам-рассылки вирус, открывавший ему доступ к крипто-кошелькам жертв.

Источник: https://from-ua.com