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Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко
Заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Виктор Суслов считает, что в случае победы на президентских выборах 2019 действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко в нашей стране ничего нового и неожиданного не произойдет.
При президенте Порошенко внутренняя политика стала основываться на принципе, известном со времен Древнего Рима — "Разделяй и властвуй!", рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, такой принцип активно использовался на протяжении нескольких тысяч лет и доказал свою эффективность при управлении государствами и полиэтническими обществами, которые появились в результате объединения разных народов, которые имеют языковые, религиозные, культурные или другие различия.
Экс-министр отметил, что в Украине власть президента усиливает стимулирование межнациональных противоречий, религиозных конфликтов, этнического национализма, они превращают президентскую власть в верховного арбитра и призваны обеспечить ей поддержку части населения, объявленной "коренным" народом, этнических и религиозных групп, цели которых поддерживает эта власть.
Суслов полагает, что такая политика неправильная, она резко снижает общую жизнеспособность и устойчивость Украины.
Аналитик добавил, что Порошенко на протяжении первого президентского срока строил страну, в которой президент стал центральной фигурой в политической системе и сосредоточил в своих руках необъятную власть, поскольку начал контролировать большинство в Верховной Раде, Кабмин, судебную систему, Генпрокуратуру, Нацбанк, Центризбирком, местные органы власти, другие государственные институты и крупнейшие государственные монополии во всех областях экономики.
"Для расширения своих полномочий он не менял Конституцию, в соответствии с которой Украина формально продолжала оставаться парламентско-президентской республикой. В ходе своих "реформ" он просто надстраивал над Конституцией и над страной систему отношений личной зависимости феодального типа, "продавливая" на руководящие посты в управлении государством "своих людей" — кумовьев, личных друзей, бизнес-партнеров и фактически становясь "сюзереном" в окружении своих "вассалов", — подчеркнул эксперт.
Бывший министр добавил, что для "вассалов" создали современную "систему кормлений" — распределение тендеров и госзаказов "для своих", раздача "хлебных" должностей, доступ к присвоению собственности страны и ее природных ресурсов, возможность "отжимать" бизнес людей, которые не связанны с властью, установление очень высоких зарплат из бюджета для тех людей, лояльность которых политически важна.
"В итоге украинский правящий класс стал классом, заинтересованным в личном обогащении вместо заботы об интересах страны. Все это дало основание рассматривать Украину как одну из наиболее коррумпированных стран мира", — отметил собеседник.
Экс-министра добавил, что такие особенности политической системы нашей страны обусловили низкую эффективность ее экономики и небольшую непривлекательность для зарубежных инвесторов.
"Экономическая политика при президенте Петре Порошенко стала политикой деиндустриализации, тотального кризиса инфраструктуры, наращивания внешних долгов и снижения социальных стандартов…", — сказал аналитик.
Теги: Украина, Донбасс, угроза, выборы президента
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