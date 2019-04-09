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Лукашенко назвал победителя выборов в Украине

09.04.2019 15:53
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Лукашенко назвал победителя выборов в Украине

Как информирует replyua.net, популярный политолог Евгений Магда опубликовал подборку самых главных новостей 8 апреля.
Согласно ей, Александр Лукашенко считает, что победителем президентских выборов в Украине станет Петр Порошенко.



Теги: Украина, Донбасс, победитель, Лукашенко
 
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