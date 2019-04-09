Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам

09.04.2019 16:51

В Украине коммунальная реформа полноценно вступит в силу уже в мае 2019-го. С этого момента заработает закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ. Главный принцип – платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключением.

С одной стороны, нововведения дают больше возможностей для поставщиков. Их право прекращать поставку услуги, обращаться в суд и штрафовать теперь прописаны в законе. Также бремя оплаты потерь внутри дома перекладывают на потребителей.

From-ua выяснил, как и для кого изменятся коммунальные правила в Украине.

Главное:

с 1 мая в Украине вводят штрафы за просрочку платежей по коммуналке;

украинцы смогут жаловаться на плохое качество коммунальных услуг и возвращать деньги;

потребители будут обязаны впускать в жилье проверяющих;

коммунальные услуги смогут отключать за долги.

Принцип №1. Потребитель тоже несет ответственность

Рассмотрим нововведения на примере конкретного дома. Допустим, в здании 50 квартир, месячные потери воды составляют 50%, пять семей отказываются оплачивать коммуналку, проверяющих не впускают ни в квартиру, ни в подъезд.

По "старым" законам они фактически освобождались от какой-либо ответственности. Потери воды в доме (из-за магнитов на счетчиках, неправильных показаний и текущих труб) компенсировал водоканал, семьи с долгами продолжали пользоваться коммунальными услугами, а поставщики услуг в лучшем случае могли грозиться судебными тяжбами.

Что изменится:

коммунальные услуги (кроме электроэнергии и газа) могут отключить;

В законе четко прописана процедура. Долг начинает считаться с 21 числа (если выходной, то со следующего рабочего дня после 20-го). Исполнитель должен отправить письмо семье, которая по какой-то причине не платит. Подождать 30 дней и после этого может смело отключать, например, электроэнергию.

проверяющих обязаны впускать в квартиры, иначе – отключение;

Исполнитель услуги по закону должен иметь доступ, например, к счетчику. Если он находится в квартире и дверь проверяющему не открывают, этого достаточно для того, чтобы прекратить предоставление услуги.

"Отказ потребителя предоставить доступ исполнителю коммунальной услуги к помещениям, которые принадлежат потребителю, является основанием для прекращения предоставления соответствующей коммунальной услуги. После предоставления потребителем такого доступа предоставления услуги восстанавливается", – говорится в законе.

все, что потратили в доме, должны оплачивать его жильцы;

Если часть коммуналки "потерялась" в доме, и в сумме квартирные счетчики показывают меньше, чем домовой, платить нужно по домовому счетчику (согласно закону о жилищно-коммунальных услугах). К примеру, если в половине квартир с помощью магнитов занижают показания счетчиков, за украденные кубометры заплатят все жильцы поровну.

За долги будут насчитывать пеню.

После 20-го числа за каждый день просрочки закон предусматривает наказание – пеню. Граничный размер такого штрафа – всего 0,01% долга за каждый день просрочки. То есть если заплатить на 60 дней позже, сумма увеличится только на 6%. К примеру, если ваш долг за два месяца – 4 тыс. грн, размер пени составит 24 грн.

"Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом", – говорится в законе.

Принцип №2: за некачественную услугу можно не платить

Качество коммунальных услуг будут проверять комиссии;

Кабинет министров разработал форму жалобы на качество коммунальных услуг. Уже с 1 мая для того, чтобы выявить нарушение, достаточно заполнить документ и дождаться комиссии.

"Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управление многоквартирным домом", – цитирует вице-премьера Геннадия Зубко пресс-служба профильного министерства.

Если окажется, что качество коммунальной услуги не соответствует нормативу, платить за нее можно меньше.

Как оплачивать горячую воду:

75-50 градусов – полный тариф;

49-45 градусов – 90% полного тарифа;

44-40 градусов – 70% полного тарифа;

>40 градусов – по тарифу на холодную воду.

Кроме того, как поясняют в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), горячую воду могут отключать не больше чем на 6 часов в сутки, при этом период "без воды" должен составлять не больше 30% месяца. Если указанная норма нарушается, за каждые сутки сумма в платежках должна уменьшаться на 3,3%. Последняя норма также касается и холодной воды.

Температура воздуха в отапливаемом помещении должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если отопление включили, а в квартире все равно холодно – платить за него по полной цене не стоит. Так, действующие нормы устанавливают: если температура в помещении не выше 12 градусов, отопление можно вовсе не оплачивать. Отключать тепло могут не чаще чем раз в месяц и не дольше чем на 12 часов.