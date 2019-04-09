В Украину летит элитный спецназ США: названа причина внезапного решение Пентагона

09.04.2019 18:14

Американская армия отправляет в поддержку Украины 150 бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США, которые прибудут в Яворов для обмена опытом. На полигон в Западной Украине Пентагон отправил подразделение, которое имеет прозвище Screaming Eagles. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Направление американских десантников в Украину стало возможным после проведения переговоров с начальником штаба армии США генералом Марком Милли, которого президент Америки предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов. Журналисты смогли выяснить, что подразделение десантников американской армии было образовано в середине Второй мировой войны и принимало участие в серии самых известных военных операций.











