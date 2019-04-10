- Продолжение истории с анализами: в Украину прибыли эксперты VADA13:17
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Билборды с Порошенко и Путиным вызвали нешуточный резонанс12:30
- «Будем заявлять о правах на русский язык!»: в команде комика Зеленского раскрыли истинные планы12:15
- «Приведи трех друзей»: Порошенко запустил новую предвыборную акцию12:00
- Гривна после выборов: эксперты рассказали, когда курс доллара «улетит»11:45
- Порошенко или Зеленский? В Кремле ответили на волнующий всех вопрос11:30
- Весеннее тепло, но с дождями: синоптики дали прогноз погоды на конец недели11:14
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО11:01
- Названы зарплаты руководителей крупнейших госкомпаний Украины10:50
Билборды с Порошенко и Путиным вызвали нешуточный резонанс
По меньшей мере в двух городах Украины - Киеве и Харькове - появилась агитационная реклама на бордах, где изображены напротив друг друга профили лиц президента Петра Порошенко и президента России Владимира Путина с подписью "21 апреля - решающий выбор". Это вызвало немалое возмущение пользователей соцсетей и некоторых политиков.
Аналитик общественного движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко опубликовал фото билборда и прокомментировал:
«Волна "второтуровой" рекламы начинает нарастать. К счастью это продлится всего полторы недели. Фото: Киев. 9 апреля 2019».
А накануне, в понедельник вечером, президент Украины в эфире телеканала ICTV извинился за лозунг "Если не Порошенко, то Путин".
"Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Владимира Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу извинения",
- сказал Петр Порошенко.
Вместе с тем, его штабисты признали, что не спрашивали разрешения российского лидера на использование изображения в предвыборной агитации, тем самым нарушив закон.
"Задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный Президент и Верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом... Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет...",
- говорится в заявлении штаба.
Отметим, закон «О рекламе» запрещает использование изображения человека без его согласия, а закон «О выборах президента Украины» запрещает участие в предвыборной агитации лиц, не являющихся гражданами Украины.
Напомним, с 8 апреля в Украине разрешена предвыборная агитация кандидатов, прошедших во второй тур.
По этому поводу уже скандалят. Так, в прямом эфире ток-шоу "Пульс" на канале 112 Украина Евгений Червоненко заявил: "Мне весь город звонит, и все блюют, извините за выражение... Порошенко клеит себя напротив Путина". Посмотрите чем все закончилось.
Источник: kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Путин, выборы президента, Порошенко
- Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Украине
- Крымчанам грозит тюрьма из-за путинских выборов, озвучены подробности
- Маниакальное желание власти "вечного" хозяина Кремля: экс-советник Путина предупредил, на что готов президент РФ ради нового срока
- Это должен прочесть каждый россиянин! Член СПЧ при президенте РФ Чиков озвучил шокирующий политический прогноз на новый президентский срок Путина
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- КПВВ "Марьинка" снова работает10:30
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
- Под Кривым Рогом попрощались с 23-летним бойцом ВСУ22:10
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет21:52
- КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля 21:18
- Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ20:49
- Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе20:22
- Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию19:49
- Продолжение истории с анализами: в Украину прибыли эксперты VADA13:17
- В Нью-Йорке зафиксирована вспышка кори, объявлено чрезвычайное положение13:00
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Билборды с Порошенко и Путиным вызвали нешуточный резонанс12:30
- «Будем заявлять о правах на русский язык!»: в команде комика Зеленского раскрыли истинные планы12:15
- «Приведи трех друзей»: Порошенко запустил новую предвыборную акцию12:00
- Гривна после выборов: эксперты рассказали, когда курс доллара «улетит»11:45
- Порошенко или Зеленский? В Кремле ответили на волнующий всех вопрос11:30
- Весеннее тепло, но с дождями: синоптики дали прогноз погоды на конец недели11:14
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО11:01
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь14:31
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
- Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый20:38
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам