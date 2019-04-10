Билборды с Порошенко и Путиным вызвали нешуточный резонанс

10.04.2019 12:30

По меньшей мере в двух городах Украины - Киеве и Харькове - появилась агитационная реклама на бордах, где изображены напротив друг друга профили лиц президента Петра Порошенко и президента России Владимира Путина с подписью "21 апреля - решающий выбор". Это вызвало немалое возмущение пользователей соцсетей и некоторых политиков.

Аналитик общественного движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко опубликовал фото билборда и прокомментировал:

«Волна "второтуровой" рекламы начинает нарастать. К счастью это продлится всего полторы недели. Фото: Киев. 9 апреля 2019».

А накануне, в понедельник вечером, президент Украины в эфире телеканала ICTV извинился за лозунг "Если не Порошенко, то Путин".

"Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Владимира Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу извинения",

- сказал Петр Порошенко.

Вместе с тем, его штабисты признали, что не спрашивали разрешения российского лидера на использование изображения в предвыборной агитации, тем самым нарушив закон.

"Задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный Президент и Верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом... Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет...",

- говорится в заявлении штаба.

Отметим, закон «О рекламе» запрещает использование изображения человека без его согласия, а закон «О выборах президента Украины» запрещает участие в предвыборной агитации лиц, не являющихся гражданами Украины.

Напомним, с 8 апреля в Украине разрешена предвыборная агитация кандидатов, прошедших во второй тур.

По этому поводу уже скандалят. Так, в прямом эфире ток-шоу "Пульс" на канале 112 Украина Евгений Червоненко заявил: "Мне весь город звонит, и все блюют, извините за выражение... Порошенко клеит себя напротив Путина". Посмотрите чем все закончилось.

Источник: kr24.com.ua