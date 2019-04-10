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Центр Харькова залило бензином из-за ошибки водителя бензовоза

10.04.2019 17:46
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Центр Харькова залило бензином из-за ошибки водителя бензовоза

В Харькове из цистерны-бензовоза на дорогу разлилось топливо.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, инцидент произошел на улице Шевченко, передает АТН.

"Улица Шевченко перекрыта", – сообщили в социальных сетях.

На месте побывала корреспондент АТН.

Как выяснилось, происшествие случилось с цистерной-бензовозом емкостью 30 тонн, которая разделена на 7 секций.

Водитель бензовоза, который приехал из другого города, не учел запрещающий знак возле автозаправки и, поворачивая, стал заезжать на АЗС под «кирпич».

Однако при маневре он не рассчитал правильный угол поворота и зацепился колесами о бордюрный камень. Из-за этого цистерна сильно накренилась, и из одной из ее секций на дорогу вылилось ориентировочно 7 тонн бензина.

Работники АЗС вызвали на место происшествия сотрудников ГСЧС, а чрезвычайники сообщили об инциденте полиции.

Прибывшие на место бойцы ГСЧС перекрыли опасный участок и с помощью пенного раствора смыли топливо с дороги, а также охладили цистерну, чтобы не допустить ее возгорания.

Больше подробностей о происшествии будет позже - в репортаже АТН.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Харьков, бензин, бензовоз, ДТП
 
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