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Гривна после выборов: эксперты рассказали, когда курс доллара «улетит»
Глава Украинского аналитического агентства Александр Охрименко считает, что после президентских выборов в Украине не стоит ожидать девальвации гривны, при этом, по его мнению, возможна даже ревальвация. Вместе с тем он предупредил: "Если вдруг случится новый Майдан, то курс сразу "улетит". Здесь уже экономика вообще перестанет работать, и включатся панические настроения", пишет Главред.
По мнению руководителя секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского, курс гривны к доллару может измениться в случае политических потрясений, если результаты выборов будут оспариваться.
Говоря о ситуации в 2014 году, когда через полгода после перезагрузки президентской вертикали гривна с треском обвалилась финансовый аналитик Алексей Кущ сказал: "К власти пришли люди, которые ничего не понимали в экономике. Они не сумели внедрить методы, которые имели место в 2008-2009 гг. Просто включили печатный станок, плюс страна перешла под внешнее управление, подсев на получение траншей. Говорили, что произошла чистка банковской системы, но на самом деле никакой чистки не произошло, потому что очищать систему нужно было от проблемных активов, а у нас ее очищали от банков".
Он также предположил, что "реинкарнация" 2014-го возможна: "Поскольку у действующего президента команда та же самая, то и последствия аналогичные. Рецепты те же, только масштабы кризиса могут отличаться".
Кущ отмечает, что в случае победы Владимира Зеленского, может иметь место так называемое "бегство элит" – по образцу 2014 года. Сейчас такой процесс будет "менее выраженным".
По его мнению, инвесторы могут массово покидать страну, и это будет способствовать девальвации гривны. Третьим фактором является паника на банковском рынке, что может привести к разбалансировке курса, пишет 112.ua.
Эксперт также указал на то, что сейчас "сырьевые ножницы" работают в пользу Украины. "Но уже осенью ситуация может поменяться: прогнозируется снижение спроса на металл из-за замедления экономики Китая и удешевления зерна в результате его мирового перепроизводства. Для нас это – дополнительные девальвационные риски", – констатирует Кущ.
Вместе с тем он советует не забывать еще один момент. А именно о том, что "возможна реинкарнация глобального мирового финансового кризиса. Уже есть индикатор, который извещает о начале рецессии в ближайшие 300 дней. Ранее этот индикатор всегда срабатывал". На фоне такого кризиса, который может грянуть еще до конца года, Украина имеет дополнительную проблему, а именно то, что нам "не хватает 4 млрд долларов для выплаты внешних и внутренних долгов". "И если помимо помощи международных финансовых организаций, мы не сможем занять эти деньги на внешнем или внутреннем рынке, наступит девальвация", – отмечает Кущ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гривня, курс валют
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