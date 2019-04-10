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Коммунальная реформа и новые законы: в дома украинцев придут с проверками
Как мы уже анонсировали ранее, с 1 мая 2019 года в Украине вступит в силу реформа в сфере ЖКХ, заработает закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о жилищно-коммунальном хозяйстве.
Начиная с мая придется платить за каждый использованный кубометр воды и Гкал тепла. Должников по платежам будут штрафовать и «отрезать» от услуг. Кроме того, в домохозяйство с проверкой могут нагрянуть проверяющие, и потребитель услуг обязан пустить их в свое жилье. В законе сказано:
«Отказ потребителя предоставить доступ исполнителю коммунальной услуги к помещениям, которые принадлежат потребителю, является основанием для прекращения предоставления соответствующей коммунальной услуги. После предоставления потребителем такого доступа предоставления услуги восстанавливается».
Задолженность по платежам будет начисляться с 21 числа каждого месяца. Исполнитель уведомит неплательщика письмом: нарушителю грозят судебные тяжбы, в худшем случае – отключение от услуг.
Кроме прочего, жильцам придется платить за домовой счетчик. Если кубометры будут каким-то образом украдены, то за них рассчитываться будет весь дом.
Как мы уже сообщали, после 20-го числа за каждый день просрочки закон предусматривает начисление пени. И снова – выдержка из закона:
«Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом».
Важно: ненадлежащее качество предоставляемых услуг – повод не платить за них либо платить меньше. Это касается поставки тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управление многоквартирным домом.
Например, за горячую воду рекомендовано платить:
· 75-50 градусов – по полному тарифу;
· 49-45 градусов – 90% полного тарифа;
· 44-40 градусов – 70% полного тарифа;
· >40 градусов – по тарифу на холодную воду.
Отключение горячей воды допустимо на срок не больше, чем 6 часов в день.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, закон, реформа, коммунальные услуги, проверки
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