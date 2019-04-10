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Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов
Реформа здравоохранения позволила медику самостоятельно решать, приходить на вызов или нет. Украинцы обеспокоены тем, что медицинская помощь теперь станет менее доступной для них. А врачи, наоборот, рады новшеству. EtCetera разбирался, что делать в этой ситуации пациентам и как воспринимать отказ в надомном посещении.
ПОЧЕМУ ТАК? Новые правила выбора врача предусматривают отход от традиционной участковой системы, когда за одним медиком закреплена группа домов. Если раньше пациенты участкового терапевта или педиатра находились в шаговой доступности или на расстоянии нескольких остановок общественного транспорта, то сегодня пациент может проживать и в другом районе, и даже в другом населенном пункте. В таких условиях обязывать врача ходить на дом к пациентам – нелогично и неправильно. Поэтому медикам разрешили самостоятельно принимать решение о надомном посещении. Это стало возможным еще и потому, что изменился путь пациентского запроса на такую помощь.
КАК БЫЛО? До реформы для вызова врача на дом (имеется ввиду не экстренная помощь), нужно было позвонить в регистратуру и оставить свою заявку, описав в двух словах жалобу. Регистратор заносил информацию в специальный журнал. Когда у врача заканчивалось время приема в поликлинике или ЦПМСП, ему передавали заявки из регистратуры, и он отправлялся по адресам. Прямого контакта врача с пациентом при получении запроса не было, и медик отрабатывал все полученные заявки. Даже если ко времени его прихода вопрос решался сам собой или кризис миновал, и человек мог самостоятельно добраться до лечебного заведения.
КАК СТАЛО? Сегодня человек контактирует непосредственно с врачом или его помощником. Медик в телефонном режиме определяет потребность в надомном посещении. В некоторых случаях пациенту достаточно совета принять тот или иной препарат, чтобы облегчить симптомы и иметь возможность самостоятельно прийти на прием. Иногда не нужно и этого – человек и так в состоянии добраться до кабинета врача. А иногда пациенту нужна «скорая», а не семейный врач, который прибудет через несколько часов или даже на следующий день.
Наталья КОГУТ, заместитель главного врача «Центра первичной медико-санитарной помощи» в г. Христиновка, Черкасская область: «Если врач понимает, что пациент в критическом состоянии, он приедет на вызов. Но такого, как раньше, когда больной просто не хочет выходить из зоны комфорта, поэтому не идет сам, а вызывает врача, уже не будет».
К ЧЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ? В Минздраве говорят, что новые правила не ухудшат оказание медицинской помощи украинцам, а наоборот – скажутся положительно. Сократив количество надомных посещений, врач высвободит время для амбулаторного приема и сможет оказать помощь большему числу людей. К тому же, на дом к пациенту врач принесет разве что шпатель для проверки горла или тонометр – этого редко бывает достаточно для диагностики и постановки диагноза. И только в поликлинике можно будет провести качественный осмотр, сделать кардиограмму, рентген, взять анализы. Поэтому не стоит путать отказ от надомного посещение с отказом в медицинской помощи – это выбор в пользу более рационального варианта ее оказания.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Готовность врача прийти на дом или отвечать на звонки в нерабочее время можно обсудить еще на этапе заключения декларации, чтобы в итоге ожидания не оказались обманутыми. Следует выяснить, например, какие ситуации требуют надомного посещения, готов ли врач приехать в другой район, по какому номеру звонить, если болезнь застала в выходной, праздничный день или ночью.
Если на вашу просьбу приехать и осмотреть вас или вашего ребенка врач ответил отказом, то он должен дать исчерпывающие рекомендации, как вести себя дальше: принять лекарство, перезвонить, если станет хуже, прийти на прием без очереди и получить направление на анализы или к узкому специалисту, вызвать «скорую» и прочее.
Нужно понимать, что надомное посещение актуально лишь тогда, когда добираться до врача самостоятельно рискованно. Например, когда дело касается инфекционных заболеваний (такой больной в транспорте или больничной очереди опасен для окружающих), маленьких детей, людей, прикованных к постели или имеющих трудности с передвижением.
ЕСЛИ ВРАЧ НЕДОСТУПЕН, то можно по-старинке обратиться в регистратуру своего лечебного заведения. Если врач на месте, то вас с ним свяжут. Если врача нет на месте, то в регистратуре предложат телефонную консультацию другого медика или запись на амбулаторный прием в рабочее время.
В экстренном случае (ночь, выходной или праздничный день) следует вызывать «скорую».
Если случай тяжелый, но не экстренный (обострение хронического заболевания, болевой синдром), то можно самостоятельно приехать в ближайший приемный покой или тот, где дежурит профильный врач (диспетчер «скорой» может помочь с такой информацией).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, врачи, реформа, медицина
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