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Названы зарплаты руководителей крупнейших госкомпаний Украины
Самым дорогим топ-менеджером среди руководителей крупнейших государственных компаний Украины является глава «Нафтогаза» Андрей Коболев с зарплатой 47,1 млн грн. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Экономической правды», сообщает Файненс.юа.
На втором месте по уровню заработной платы — руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов. По данным НАПК, его годовой доход за 2018 год составила 9,749 млн грн, что составляет примерно по 812,5 тыс. грн в месяц.
На третьем месте — глава «Энергоатома» Юрий Недашковский. Его годовой доход от руководства предприятием в 2018 году составила 7,266 млн грн, что в расчете на месяц составляет 605 512 грн.
Не может пожаловаться на свой доход и глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук – 6,2 млн грн.
Замыкает пятерку Александр Дегтярев, генеральный директор конструкторского бюро «Южное» им М. К. Янгеля – 5,5 млн грн.
Теги: зарплата, руководство, государственное предприятие
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