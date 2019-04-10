Названы зарплаты руководителей крупнейших госкомпаний Украины

10.04.2019 10:50

Самым дорогим топ-менеджером среди руководителей крупнейших государственных компаний Украины является глава «Нафтогаза» Андрей Коболев с зарплатой 47,1 млн грн. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Экономической правды», сообщает Файненс.юа.

На втором месте по уровню заработной платы — руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов. По данным НАПК, его годовой доход за 2018 год составила 9,749 млн грн, что составляет примерно по 812,5 тыс. грн в месяц.

На третьем месте — глава «Энергоатома» Юрий Недашковский. Его годовой доход от руководства предприятием в 2018 году составила 7,266 млн грн, что в расчете на месяц составляет 605 512 грн.

Не может пожаловаться на свой доход и глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук – 6,2 млн грн.

Замыкает пятерку Александр Дегтярев, генеральный директор конструкторского бюро «Южное» им М. К. Янгеля – 5,5 млн грн.