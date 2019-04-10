Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид

10.04.2019 20:48

Оксана Сыроид объяснила в интервью изданию Цензор.НЕТ, почему Владимир Зеленскийпобедил своих оппонентов в первом туре, да еще и с таким солидным отрывом. По мнению депутата украинского парламента, это можно объяснить запросом на перемены, созревшем в украинском обществе, сообщает replyua.net.



По мнению Оксаны Сыроид, объяснить победу Владимира Зеленского можно запросом на перемены, созревшем в украинском обществе. Политик полагает, что именно с этим кандидатом украинцы связывают свои надежды на то, что в стране будут проведены реальные реформы. Для украинцев Зеленский является как минимум шансом на перемены.



При этом Сыроид подчеркнула, что она не собирается обсуждать победителя первого тура. Народная избранница объяснила, что ее пробуют заставить говорить о Владимире Зеленском, однако здесь сложно что-то сказать. По словам Сыроид, она не знает этого человека. Украинцы, делая выбор между Порошенко и Зеленским, принимают непростое решение. Им нужно выбрать один из двух вариантов - известное зло, или нечто неизвестное. Зеленский сегодня находится в самом начале своего политического пути, поэтому о нем сложно что-то сказать, как о политике. Напомним, ранее Олег Жданов заявил, что все разговоры Петра Порошенко о НАТО являются популизмом.