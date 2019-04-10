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Порошенко или Зеленский? В Кремле ответили на волнующий всех вопрос
В Российской Федерации рассказали, кого на самом деле поддерживает Кремль на президентских выборах в Украине – Петра Порошенко, или Владимира Зеленского. В частности, по словам российского адвоката Марка Фейгина, которые он озвучил в интервью InfoResist, у Путина абсолютно одинаково относятся, что к Зеленскому, что к Порошенко. Как следствие, пишет replyua.net, Москва ни единого из кандидатов не поддерживает.
По его словам, во втором туре нет ни одного пророссийского кандидата, которому бы симпатизировала Россия. «Полагаю, что думать о том, что в Кремле поддерживают Зеленского, нет никаких оснований. У Кремля вообще нет никакой позиции. Вот если бы речь о Медведчуке шла, к примеру, чтобы президентом стать мог он, тогда бы, вероятней всего, в Кремле как-то особенно включились бы конкретно за него».
Также адвокат добавил: «Однако в данном случае, оба кандидата, и Порошенко, и Зеленский воспринимаются враждебно, ведь они являются руководителями страны, которая враждебна России, ведь в Кремле Украину государством не считают».
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Кремль, выборы президента, Порошенко
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