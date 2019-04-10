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Порошенко выступил с новым предложением к Зеленскому: первые подробности
Украинский глава Петр Порошенко предложил своему сопернику во втором туре, шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, провести встречу на дебатах и 14, и 19 апреля. При этом первую встречу следует провести на национальном спорткомплексе «Олимпийский», а вторую уже в студии «Суспильного» телеканала. Как передает replyua.netсо ссылкой на «Украинскую правду», об этом на сегодняшнем брифинге заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.
«19 апреля мы точно знаем, что в графику Порошенко в 20:00 он будет на «Суспильном телевидении». И он там точно будет, так как участие в таких дебатах во втором туре четко требует законодательство о выборах президента Украины», – пояснил Медведев. Также он добавил, что что на НСК «Олимпийский» глава государства прибудет 14 апреля в 14:14.
«Я в очередной раз настойчиво повторяю свое приглашение к Зеленскому не боятся дебатов, не избегать, прийти и за неделю до выборов в прямой трансляции, на глазах у всего общества сообщить свою неизвестную позицию по актуальным вопросам, стратегию развития Украины», – заявил Медведев.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, стадион, дебаты, Порошенко
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