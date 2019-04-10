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Правительство одобрило план действий по членству Украины в ЕС и НАТО
На состоявшемся сегодня, 10 апреля, заседании правительства, члены Кабмина одобрили указ главы государства, в котором содержится план действий государственных органов по реализации курса на европейскую и евроатлантическую интеграции, передает replyua.net.
Отмечается, что данный документ даст возможность обеспечить реализацию курса Украины на членство в Евросоюзе и Североатлантического альянса после того, как его закрепили в Конституции. Указ главы государства даст возможность определить важные задачи для органов государственной власти по вступлению в ЕС и НАТО.
Вместе с тем, проектом указа предполагается подготовка плана по реализации этого курса.
Как уже сообщалось, 7 февраля текущего года депутаты Верховной Рады приняли закон об изменении Конституции относительно внешнеполитического курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО. 21 февраля этот закон официально вступил в силу.
Теги: Украина, Донбасс, ЕС, НАТО
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