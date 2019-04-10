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«Приведи трех друзей»: Порошенко запустил новую предвыборную акцию

10.04.2019 12:00
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«Приведи трех друзей»: Порошенко запустил новую предвыборную акцию

Петр Порошенко в «Телеграме» призвал подписчиков убедить «трех друзей» проголосовать за него.

«Хочешь остановить реванш — убеди трех друзей и знакомых 21 апреля поддержать курс на ЕС и НАТО. Убеди их прийти на участки и проголосовать за Украину. Убеди трех друзей и знакомых, которые колеблются,» — говорится в сообщении.

Пользователей призывают поддержать акцию и делиться в соцсетях своими историями.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
 
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