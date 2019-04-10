«Приведи трех друзей»: Порошенко запустил новую предвыборную акцию

10.04.2019 12:00

Петр Порошенко в «Телеграме» призвал подписчиков убедить «трех друзей» проголосовать за него.

«Хочешь остановить реванш — убеди трех друзей и знакомых 21 апреля поддержать курс на ЕС и НАТО. Убеди их прийти на участки и проголосовать за Украину. Убеди трех друзей и знакомых, которые колеблются,» — говорится в сообщении.

Пользователей призывают поддержать акцию и делиться в соцсетях своими историями.

Источник: https://donpress.com