Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Продолжение истории с анализами: в Украину прибыли эксперты VADA

10.04.2019 13:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Продолжение истории с анализами: в Украину прибыли эксперты VADA

По приглашению украинского боксера Владимира Кличко в Украину прибыли специалисты добровольной антидопинговой ассоциации VADA.

Об этом сообщило интернет-издание Sportarena. Делегацию экспертов, по данным издания, возглавит президент и основатель VADA Маргарет Гудман, передает УНИАН.

Эксперты приехали, чтобы взять анализы у кандидатов в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского, если те дадут на это согласие.

Отметим, 3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе, выдвинув ряд условий, одним из которых стала сдача анализов на алкоголь и наркотики.

5 апреля Зеленский и Порошенко сдали образцы биоматериалов. В тот же день главный врач киевской городской клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый заявил, что психоактивных веществ в организме Порошенко не найдено, а лаборатория клиники Eurolab сообщила, что не обнаружила наркотиков в анализах Зеленского.

Владимир Кличко назвал сдачу анализов кандидатами смешной. Он предложил организовать повторную процедуру в международной организации WADA, но потом исправил сообщение в Facebook, написав, что пригласил специалистов VADA.

"Я как спортсмен, сдавший сотни таких анализов, знаю, что на протяжении нескольких часов после сдачи анализов крови или урины нельзя показать результаты и сказать, что вот я чистый. Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить", – отметил он.

7 апреля Порошенко заявил, что готов пройти профессиональный тест на наркозависимость. По его словам, он ждет приезда в страну экспертов "международной организации допингового контроля, которая вывела на чистую воду российское допинговое агентство и добилась снятия России с большинства соревнований", имея в виду WADA - Всемирное антидопинговое агентство. В тот же день Кличко сообщил, что в Украину едут специалисты VADA.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, анализ, выборы президента, эксперт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх