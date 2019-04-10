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Продолжение истории с анализами: в Украину прибыли эксперты VADA
По приглашению украинского боксера Владимира Кличко в Украину прибыли специалисты добровольной антидопинговой ассоциации VADA.
Об этом сообщило интернет-издание Sportarena. Делегацию экспертов, по данным издания, возглавит президент и основатель VADA Маргарет Гудман, передает УНИАН.
Эксперты приехали, чтобы взять анализы у кандидатов в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского, если те дадут на это согласие.
Отметим, 3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе, выдвинув ряд условий, одним из которых стала сдача анализов на алкоголь и наркотики.
5 апреля Зеленский и Порошенко сдали образцы биоматериалов. В тот же день главный врач киевской городской клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый заявил, что психоактивных веществ в организме Порошенко не найдено, а лаборатория клиники Eurolab сообщила, что не обнаружила наркотиков в анализах Зеленского.
Владимир Кличко назвал сдачу анализов кандидатами смешной. Он предложил организовать повторную процедуру в международной организации WADA, но потом исправил сообщение в Facebook, написав, что пригласил специалистов VADA.
"Я как спортсмен, сдавший сотни таких анализов, знаю, что на протяжении нескольких часов после сдачи анализов крови или урины нельзя показать результаты и сказать, что вот я чистый. Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить", – отметил он.
7 апреля Порошенко заявил, что готов пройти профессиональный тест на наркозависимость. По его словам, он ждет приезда в страну экспертов "международной организации допингового контроля, которая вывела на чистую воду российское допинговое агентство и добилась снятия России с большинства соревнований", имея в виду WADA - Всемирное антидопинговое агентство. В тот же день Кличко сообщил, что в Украину едут специалисты VADA.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, анализ, выборы президента, эксперт
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