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Стало известно, кто может занять ключевые посты в Украине в случае победы Зеленского
В СМИ появилась информация о том, кто может быть назначен на некоторые ключевые посты в случае победы на выборах Владимира Зеленского. Несколько фамилий назвало издание Liga.net со ссылкой на собственные источники.
В команде шоумена пообещали назвать несколько фамилий претендентов на важные должности в государстве до 19 апреля. Официально в штабе Зеленского сообщили, что переговоры с кандидатами на высокие посты уже проведены, но их имена пока не называются. Несмотря на это, собеседники издания сообщили, что кресло главы внешнеполитического ведомства может занять бывший министр финансов Александр Данилюк, Генеральную прокуратуру Украины может возглавить экс-прокурор США Марта Борщ либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, а новым главой СБУ может стать Игорь Смешко.
По данным издания, имена претендентов держат в секрете, чтобы не создавать им дополнительных трудностей. В качестве примера приводится ситуация с Сергеем Кривоносом, которому Зеленский якобы предложил должность начальника Генштаба, однако позже тот принял предложение Порошенко стать заместителем секретаря СНБО.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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