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У Зеленского окончательно определились с дебатами: что известно?
Лидер первого тура президентских выборов в Украине Владимир Зеленский принял решение и заявил о готовности придти на дебаты в день девятнадцатого апреля, так как это соответствует закону о «Выборах президента Украины», о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Обозреватель».
Более детально об этом рассказал глава штаба кандидата в президенты Иван Баканов, согласно словам которого, в законодательстве достаточно четко прописана такая норма. Он заявил: «Закон очень точно устанавливает дату дебатов. Это последний день перед днем тишины. В действительности, э то очень мудрая, демократическая норма, так как люди, увидев дебаты кандидатов в президенты, должны в тишине, без какого-либо навязывания постороннего мнения, подумать и определиться со своим выбором».
Именно поэтому дебаты, 14 апреля, на которых настаивал президент Украины Петр Порошенко, не являются законными, по мнению главы штаба Зеленского.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты
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