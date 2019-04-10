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В БПП рассказали, что сделает Порошенко в случае проигрыша
Порошенко на заседании фракции БПП заявил, что до этого времени он «не работал против Зеленского на полную силу, но пришло время это изменить».
«Мы воевали с Юлей (Юлией Тимошенко, — ред.), потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского. Сейчас я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь должен стать жесткой», — сказал Порошенко.
По словам президента, он «должен побеждать нокаутом».
Один из депутатов фракции также заявил, что члены БПП не исключают возможного проигрыша.
Он уверяет, что Порошенко не будет фальсифицировать результат или затягивать процесс в судах.
«Он точно не будет держаться за кресло до последнего. Этого не будет. Если он проиграет, то снимет трубку и поздравит Зеленского. Порошенко важно остаться Порошенко», — добавил нардеп.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко, БПП Солидарность
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