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В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов

10.04.2019 20:31
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В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко прибудет на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14 часов 14 минут для политических дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказал Олег Медведев — спикер избирательного штаба Петра Порошенко .

В штабе Порошенко призвали Владимира Зеленского прийти на эти дебаты. Кроме этого, заверил Олег Медведев, Петр Порошенко обязательно появится в студии «Общественного телевидения» 19 апреля в 20:00.

«Он там [в студии „Общественного“, — ред.] точно будет, потому что участия в таких дебатах требует закон», — сказал он и добавил, что на НСК «Олимпийский» президент прибудет 14 апреля, в 14:14.

Как уже сообщалось, Владимир Зеленский активно готовится к дебатам на НСК «Олимпийский». Соответствующие запросы на проведение мероприятия руководство спорткомплекса получило от представителей двух штабов. В частности, от представителя Петра Порошенко поступил запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского — на 19 апреля.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, выборы президента, дебаты, Порошенко
 
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