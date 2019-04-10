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В Украине разрешили вместо кассовых аппаратов использовать планшеты и смартфоны
В Государственный реестр регистраторов расчетных операций включены восемь новейших моделей программных/программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В сообщении уточняется, что в этот перечень вошли семь моделей участников экспериментального проекта и система "E-Receipt (e-Чек) электронный чек".
Как отмечают в ГФС, в основу системы "E-Receipt (e-Чек) электронный чек" положен принцип обязательной онлайн-фискализации чеков на сервере ГФС. Эта система является альтернативой традиционным РРО, ведь может применяться для регистрации расчетных операций. Также система бесплатна для пользователей.
"Функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют субъекту хозяйствования - продавцу, применяя персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, осуществлять регистрацию расчетных операций и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) в ГФС, покупателю - просматривать информацию относительно чеков в Электронном кабинете", - говорится в сообщении.
Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2019 года. По его результатам Минфин будет принимать решение относительно новейших моделей, которые будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.
Теги: Донбасс, смартфон, планшет, кассовые аппараты
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