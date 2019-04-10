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Весеннее тепло, но с дождями: синоптики дали прогноз погоды на конец недели
В ближайшие дни в Украине сохранится дождливая, но тёплая погода.
Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 11 апреля, в четверг, дожди пройдут по всей Украине, за исключением Запорожья и южных областей. Температура воздуха при этом будет составлять от 12 до 15 градусов выше нуля, и лишь на западе страны будет прохладно - всего 10-12 градусов.
12 апреля, в пятницу, синоптики не прогнозируют снижение температуры, однако они предупреждают о сильных осадках в восточных и западных областях. На западе дожди будут лить и ночью, и днём, в восточных регионах дожди прогнозируется в дневное время. 13 апреля, в субботу, дожди ожидаются в восточных, центральных южных и западных областях, а сухую, но облачную погоду синоптики обещают только на севере страны. На западе и на севере будет около 12 градусов со знаком плюс, в остальных регионах воздух прогреется до 15-17 градусов.
А вот 14 апреля, в воскресенье, погода будет прохладной и пасмурной, и лишь на юге воздух будет прогреваться до 15 градусов, в остальных областях температура составит 10-12 градусов. Напомним, что ранее народный синоптик рассказал о погоде на Пасху.
Теги: Донбасс, весна, прогноз погоды
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