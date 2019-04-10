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Зачисление ребенка в первый класс: Какими документами можно подтвердить место жительства
В Украине для первоочередного зачисления ребенка в первый класс использовать только один способ подтверждения его места жительства – место регистрации – является недопустимым ограничением. Подтвердить место жительства можно также рядом других документов. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины (МОН) о приеме детей в первые классы в 2019 году, который был разослан во все школы и местные органы власти сегодня, 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В прошлом году в соответствии с требованиями нового Закона "Об образовании" мы изменили порядок зачисления детей в первые классы. Теперь каждый ребенок может пойти в школу, ближайшую к его месту жительства, закрепленную за этой территорией – без тестов, собеседований или других испытаний. Для первоочередного зачисления надо только подтвердить место проживания одним из документов. Их перечень мы закрепили в Постановлении КМУ № 684 "Об утверждении Порядка ведения учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся". Но уже сейчас имеем обращения родителей, что для подтверждения места жительства школы требуют исключительно соответствующую регистрацию. Хочу подчеркнуть, что это недопустимое ущемление прав ребенка на первоочередное зачисление», – сообщил первый заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.
В частности, подтвердить место проживания ребенка можно следующими документами:
- паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена временная защита, справка об обращении за защитой в Украине) одного из родителей ребенка или законных представителей;
- справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей или законных представителей;
- справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье;
- решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания;
- документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма / поднайма / аренды и т.п.), заключенный между физическими лицами (при условии его регистрации или нотариального удостоверения) или между юридическим и физическим лицами, в том числе по использованию комнатой в общежитии;
- справка о прохождении службы в воинской части;
- акт обследования условий проживания.
Однако, как отмечают в ведомстве, этот перечень не является исчерпывающим. Подтверждением также может быть другой официальный документ, содержащий информацию о месте проживания ребенка и/или одного из его родителей или законных представителей. Принимая такой документ, директора школ должны убедиться, что он:
- содержит информацию, которая подтверждает или удостоверяет место проживания ребенка или его родителей (одного из родителей) на территории обслуживания соответствующего учреждения общего среднего образования;
- составлен, выдан или заверен лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом;
- имеет форму и реквизиты, предусмотренные соответствующим нормативно-правовым актом.
Важно также, что вид документа для подтверждения места жительства выбирает лицо, подающее заявление на зачисление ребенка.
Также в МОНУ напоминают, что дату начала приема документов для зачисления в первый класс определяют местные органы самоуправления. В некоторых регионах Украины прием уже объявлен. В то же время конечная дата подачи документов единая для всех – это 31 мая.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, дети, школа, учеба
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