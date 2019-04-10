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Зеленский озвучил тему дебатов с Порошенко

10.04.2019 16:05
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Зеленский озвучил тему дебатов с Порошенко

Владимир Зеленский сейчас ведет активную подготовку к дебатам, так как он хочет предстать перед электоратом как молодой, однако серьезный политик, передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду».

Так, со слов одного из членов команды Зеленского пояснил, что шоумен не намерен проводит с Порошенко прения, а планирует больше говорить о процессах в политике.

«Он не станет дискутировать с Порошенко, говорить уже не о чем. Вова только хочет представить себя избирателям как серьезного молодого политика», — сказал штабист Зеленского.

В общей сложности, команда претендента строит свою медиа-кампанию с акцентом на два месседжа. Суть первого – выборы между будущим страны и прошлым, а не между ЕС и Россией, как это в своей агитации использует оппонент Зеленского Петр Порошенко.

Второй месседж будет касаться объединения Украины, а не ее разъединения. Один из партнеров Зеленского по команде отметил, что информация о том, как голосовали за шоумена регионы, на самом деле является доказательством того, что он объединил страну.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты
 
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