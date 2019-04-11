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Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины
11.04.2019 11:43
Афонские старцы сделали прогноз, касающийся будущего Украины.
Монахи пророчествуют победу Украины над Россией, а также они уверены в возвращении Крыма
Согласно пророчествам, Россия потеряет часть собственных земель, но зато возвратит самодержавную форму правления, но тоже ненадолго — «царь» будет править Россией около двух лет, после чего с позором покинет пост.
По мнению афонских старцев, Русь имеет шанс на свое возрождение после 2021 года с центром в Киеве. Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера в день солнцестояния 21 декабря 2020 года.
Дух святой Руси разбудил народ, после 2020 года государство ждет перерождение в великую страну. Возможно она даже изменит свое название.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, прогноз, будущее, выборы президента
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