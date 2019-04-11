Большинство украинцев, голосуя за Зеленского, демонстрируют протест против действующей власти

11.04.2019 15:30

Большинство приверженцев шоумена, руководителя «Студии Квартал 95», кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского признались, что, голосуя за своего фаворита, они, в первую очередь, протестуют против нынешнего правительства. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



Об этом поведали представители социологической группы «Рейтинг». Специалисты провели исследование, в котором поучаствовали 3000 добровольцев. Опрос, который приобрёл форму личного формализованного интервью, имел место в период с 5 по 10 апреля текущего года. Полученные результаты дают возможность понять, что 66% электората Владимира Зеленского голосуют, в первую очередь, не за него, а против действующей власти. При этом в данной ситуации личность руководителя «Студии Квартал 95» ценна для 20% избирателей.



Если говорить именно о противостоянии «Зеленский-Порошенко», то в этой ситуации 57% украинцев ценят именно личные качества Владимира Зеленского. В свою очередь, 41% электората, поддерживая руководителя «Студии Квартал 95» голосуют против действующего гаранта Петра Порошенко.