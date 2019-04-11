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Большинство украинцев, голосуя за Зеленского, демонстрируют протест против действующей власти
Большинство приверженцев шоумена, руководителя «Студии Квартал 95», кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского признались, что, голосуя за своего фаворита, они, в первую очередь, протестуют против нынешнего правительства. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.
Об этом поведали представители социологической группы «Рейтинг». Специалисты провели исследование, в котором поучаствовали 3000 добровольцев. Опрос, который приобрёл форму личного формализованного интервью, имел место в период с 5 по 10 апреля текущего года. Полученные результаты дают возможность понять, что 66% электората Владимира Зеленского голосуют, в первую очередь, не за него, а против действующей власти. При этом в данной ситуации личность руководителя «Студии Квартал 95» ценна для 20% избирателей.
Если говорить именно о противостоянии «Зеленский-Порошенко», то в этой ситуации 57% украинцев ценят именно личные качества Владимира Зеленского. В свою очередь, 41% электората, поддерживая руководителя «Студии Квартал 95» голосуют против действующего гаранта Петра Порошенко.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
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