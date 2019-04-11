Букмекеры: Порошенко ошибся с баннерами, из-за чего рейтинг Зеленского резко возрос

11.04.2019 11:15

За последние пару дней Владимир Зеленский резко увеличил свои шансы победить во втором туре президентских выборов.

Как передает replyua.net, такие данные опубликовал оператор PariMatch. Сообщается, что 10 апреля, в среду, коэффициент на победу Зеленского повысился с 1,45 к 1. Если вы захотите поставить на Зеленского 100 гривен, в случае его победы вы получите 145 гривен, при этом рейтинг Порошенко продолжает резко снижаться.



Букмекеры отмечают, что 8 апреля коэффициент на победу Порошенко составлял 2,9 к одному, теперь он снизился до 3,5 к одному. Также букмекеры утверждают, что шансы действующего главы государства остаться на второй срок продолжают уменьшаться с рекордной скоростью. Эксперты не исключили, что Порошенко сам виноват в резком падении рейтинга. По их мнению, после того, как на улицах городов Украины появились баннеры с изображением Путина и Порошенко, действующий президент потерял большую часть своего потенциального электората.