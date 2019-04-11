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Букмекеры: Порошенко ошибся с баннерами, из-за чего рейтинг Зеленского резко возрос

11.04.2019 11:15
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Букмекеры: Порошенко ошибся с баннерами, из-за чего рейтинг Зеленского резко возрос

За последние пару дней Владимир Зеленский резко увеличил свои шансы победить во втором туре президентских выборов.

Как передает replyua.net, такие данные опубликовал оператор PariMatch. Сообщается, что 10 апреля, в среду, коэффициент на победу Зеленского повысился с 1,45 к 1. Если вы захотите поставить на Зеленского 100 гривен, в случае его победы вы получите 145 гривен, при этом рейтинг Порошенко продолжает резко снижаться. 

Букмекеры отмечают, что 8 апреля коэффициент на победу Порошенко составлял 2,9 к одному, теперь он снизился до 3,5 к одному. Также букмекеры утверждают, что шансы действующего главы государства остаться на второй срок продолжают уменьшаться с рекордной скоростью. Эксперты не исключили, что Порошенко сам виноват в резком падении рейтинга. По их мнению, после того, как на улицах городов Украины появились баннеры с изображением Путина и Порошенко, действующий президент потерял большую часть своего потенциального электората. 



Теги: Донбасс, реклама, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
 
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