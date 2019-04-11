- В Госдуме РФ возмущены резолюцией ПАСЕ12:00
- Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины11:43
- У Путина угрожают новой войной с Украиной: «может быть вовлечен НАТО», детали11:30
- Букмекеры: Порошенко ошибся с баннерами, из-за чего рейтинг Зеленского резко возрос11:15
- Идут дожди и будут заморозки: синоптик обновила прогноз11:00
- Польша устроит большую чистку среди украинских заробитчан: грядут большие проблемы10:30
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Выборы в в Украине: появились результаты соцопроса перед вторым туром09:46
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- В Украину завезли зараженные помидоры из Турции09:00
Букмекеры: Порошенко ошибся с баннерами, из-за чего рейтинг Зеленского резко возрос
За последние пару дней Владимир Зеленский резко увеличил свои шансы победить во втором туре президентских выборов.
Как передает replyua.net, такие данные опубликовал оператор PariMatch. Сообщается, что 10 апреля, в среду, коэффициент на победу Зеленского повысился с 1,45 к 1. Если вы захотите поставить на Зеленского 100 гривен, в случае его победы вы получите 145 гривен, при этом рейтинг Порошенко продолжает резко снижаться.
Букмекеры отмечают, что 8 апреля коэффициент на победу Порошенко составлял 2,9 к одному, теперь он снизился до 3,5 к одному. Также букмекеры утверждают, что шансы действующего главы государства остаться на второй срок продолжают уменьшаться с рекордной скоростью. Эксперты не исключили, что Порошенко сам виноват в резком падении рейтинга. По их мнению, после того, как на улицах городов Украины появились баннеры с изображением Путина и Порошенко, действующий президент потерял большую часть своего потенциального электората.
Теги: Донбасс, реклама, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
- Еще один кварталовец собрался идти в большую политику
- Зеленский собрал многотысячную армию: «Такого не было даже на Майдане»
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»
- Зеленский объяснил, кому готов уступить место кандидата в президенты
- Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно08:15
- Порошенко рассказал, что будет делать с Донбассом и Крымом в случае переизбрания08:00
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса07:31
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- В Госдуме РФ возмущены резолюцией ПАСЕ12:00
- Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины11:43
- У Путина угрожают новой войной с Украиной: «может быть вовлечен НАТО», детали11:30
- Букмекеры: Порошенко ошибся с баннерами, из-за чего рейтинг Зеленского резко возрос11:15
- Идут дожди и будут заморозки: синоптик обновила прогноз11:00
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- Польша устроит большую чистку среди украинских заробитчан: грядут большие проблемы10:30
- Xiaomi представила "умный" велосипедный замок10:15
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Выборы в в Украине: появились результаты соцопроса перед вторым туром09:46
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет