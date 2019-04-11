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«Крутили за спиной шуры-муры»: Порошенко угодил в скандал из-за своего признания
Вчера президент Украины Петр Порошенко дал интервью журналистам «Радио НВ», во время которого сделал одно весьма сомнительное заявление, передает replyua.net. Так, во время беседы глава государства отметил, что ему за пять лет президентства не было ничего известно о каких-либо коррупционных схемах. На своей странице в Facebook блогер Макс Бужанский раскритиковал Прошено.
«Президент Петр Порошенко не был причастен ни к каким коррупционным схемам, также мне ничего не было известно о подобном явлении, и я с совершенно чистой совестью сегодня вам это говорю, и честно смотрю в глаза в том числе правоохранительным органам. Это была моя твердая политика в течение 5 лет», — так президент заявил на радио.
Эксперт считает, что сейчас «порохоботы» всячески пытаются придумать версию, способную увеличить рейтинг Петра Порошенко буквально на короткое время перед выборами. В связи с этим команда президента выбрала для него образ «круглого дурака». Бужанский пишет, что все пять лет своего президент Петр Порошенко говорил о коррупции, обещая с ней бороться. «Коррупции, к которой никого, кроме его ближайшего окружения не подпускали на пушечный выстрел, самим не хватало. «Свита мерзкая, отвратительные бояре за спиной крутили эти шуры-муры, а он не знал»», — добавил автор.
Теги: Донбасс, скандал, коррупция, выборы президента, Порошенко
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