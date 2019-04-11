Липовые платежки за коммуналку наводнили украину: «считают лишнее», детали

11.04.2019 17:17

Нацкомиссия максимально оштрафовала ряд операторов ГРС, и обязала компании произвести перерасчет доначислений в платежках с октября 2018 года.

Газораспределительные компании продолжают доначислить объемы использованного природного газа, приведены к стандартным условиям, что приводит к дополнительным сумм в платежках потребителей, несмотря на запрет и санкции со стороны Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк.

«Люди пишут, что в платежке за март не только не был произведен перерасчет с октября прошлого года, как того требовала НКРЕКП, но и снова было доначислено объем за март», — написал он.

По его словам, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Запорожская, Черниговская — это не полный перечень областей, из которых поступает очередная волна жалоб потребителей. При этом он отметил, что все операторы ГРС, на которых поступают жалобы, входящих в группу «Региональная газовая компания», которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Максимально возможный штраф в размере 850 тыс. Грн получили компании «Николаевгаз», «Харьковгоргаз» и «Сумыгаз». Оператор «Днепрогаз» получил два максимально возможных штрафов на сумму 1.6 млн грн по результатам плановой и внеплановой проверок.

В результате внеплановых проверок НКРЕКП наложила штраф за доначисление объемов потребления газа в платежках уже на двенадцать операторов газораспределительных сетей группы «Региональная газовая компания» на общую сумму почти 10500000 грн.

Напомним, скоро украинский начнут штрафовать за коммуналку. С мая жителям придется придется оплачивать каждый кубометр воды и Гкал теплоэнергии. Власть начнет штрафовать за просрочку платежей. А там могут и вовсе отключить должника. Долг будут отчислять из 21 числа, или на следующий рабочий день.

Затем начнут ежедневно начислять пеню в 0,01%. Исполнителям придется отправить жителям письмо с сообщения и подождать 30 дней, прежде чем применить санкции.

Источник: https://politeka.net